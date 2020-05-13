***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
13.05.2020 19:11
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Şirketimiz ile Chubb isimli sigorta firması arasında devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili basın haberi nedeniyle Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıları bilgilendirme gereği doğmuştur.
Chubb mevcut uluslararası tahkim anlaşmasının hilafına, Moskova'da şirketimiz aleyhine, halef sıfatı ile 450 milyon ABD Doları tutarında tazminat davası açmıştır. Moskova mahkemesi, Chubb'ın, Berezovskaya kömür santralinde 2016 senesinde çıkan yangında şirketimizin dahli olduğuna ilişkin tüm iddia ve tazminat taleplerini esastan reddetmiştir.
29/4/2020 tarihinde, İngiliz temyiz mahkemesi Chubb'ın, şirketimize karşı Moskova mahkemesinde kaybettiği kararı temyiz etmesini tedbiren yasaklamıştır.
Şirketimiz Chubb'ın tahkim maddesini ihlal etmesinden doğan zararlarının karşılanması amacı ile Chubb'a karşı uluslararası tahkime başvurmuş olup, hukuki süreci yakından takip etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844818
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5547
18:05383,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,56
|Açılış
|: 383,71
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5022
|8,5448
|% -0,59
|
|Frank
|7,1536
|7,1967
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8519
|1,8611
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|8,01
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.511
|0,20
|
|Tam
|2.539
|2.576
|0,20
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|0,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,46
|29,46
|-0,52
|
Seans Raporu
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