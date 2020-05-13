***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Chubb isimli sigorta firması arasında devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili basın haberi nedeniyle Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıları bilgilendirme gereği doğmuştur.Chubb mevcut uluslararası tahkim anlaşmasının hilafına, Moskova'da şirketimiz aleyhine, halef sıfatı ile 450 milyon ABD Doları tutarında tazminat davası açmıştır. Moskova mahkemesi, Chubb'ın, Berezovskaya kömür santralinde 2016 senesinde çıkan yangında şirketimizin dahli olduğuna ilişkin tüm iddia ve tazminat taleplerini esastan reddetmiştir.29/4/2020 tarihinde, İngiliz temyiz mahkemesi Chubb'ın, şirketimize karşı Moskova mahkemesinde kaybettiği kararı temyiz etmesini tedbiren yasaklamıştır.Şirketimiz Chubb'ın tahkim maddesini ihlal etmesinden doğan zararlarının karşılanması amacı ile Chubb'a karşı uluslararası tahkime başvurmuş olup, hukuki süreci yakından takip etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844818BIST