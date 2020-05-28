***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01012020-31032020Mali Tablonun Verildiği Otoriteİstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 1.Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Gelir Tablomuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847374BIST