Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2021 17:02



***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901588


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.550
Değişim :  0,87% |  13,34
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.556 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 23,54 315.187.863 % 10,00  
EUYO 4,73 2.584.081 % 10,00  
KLMSN 19,69 136.246.518 % 10,00  
ARMDA 56,65 10.868.878 % 10,00  
COSMO 10,45 909.937 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4808 7,4856 % 0,02  
Euro 9,1022 9,1108 % 0,12  
Sterlin 10,1675 10,2185 % 0,77  
Frank 8,3974 8,4480 % 0,25  
Riyal 1,9931 2,0031 % 0,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 -1,69  
Altın Gr. 445 445 0,79  
Cumhuriyet 2.945 2.989 0,00  
Tam 2.933 3.007 2,62  
Yarım 1.418 1.455 1,27  
Çeyrek 711 727 0,63  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 0,38  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,09  
B. Petrol 56,12 56,12 0,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru