***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2021 17:02
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901588
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
18:05444,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 444,30
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.762.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.183.734
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4808
|7,4856
|% 0,02
|
|Euro
|9,1022
|9,1108
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,1675
|10,2185
|% 0,77
|
|Frank
|8,3974
|8,4480
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9931
|2,0031
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-1,69
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|