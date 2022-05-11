***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/05/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi11/05/2024Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 11.05.2022 tarihinde Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Sözleşme iki derecelendirme dönemini kapsamakta olup 11.05.2024 tarihinde sona erecektirPay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029155BIST