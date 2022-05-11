***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.05.2022 13:54
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/05/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 11.05.2022 tarihinde Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Sözleşme iki derecelendirme dönemini kapsamakta olup 11.05.2024 tarihinde sona erecektir
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029155
BIST
14:222.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -18,46
|Açılış
|: 2.498
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|: 2.490
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2.501
En Düşük
2.472
14:2215,3388
En Yüksek
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|Açılış
|: 15,3800
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|Önceki Kapanış
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15,3880
En Düşük
15,2421
14:2216,2220
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16,2682
En Düşük
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14:22914,20
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|: 1,31%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
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914,48
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:20
|ULUUN
|10,38
|70.882.663
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.236.321
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.039.538
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|14.652.515
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.664.389
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.604.293
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.421.920
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|29.615.807
|% -9,97
|
|THYAO
|42,24
|1.689.420.522
|% 0,09
|
|SISE
|19,94
|1.310.210.558
|% -0,50
|
|KRDMD
|16,52
|1.075.299.827
|% -0,30
|
|ASELS
|24,20
|941.151.887
|% 0,08
|
|SAHOL
|20,76
|884.587.469
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,74
|434.038.613
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,46
|392.345.315
|% -2,83
|
|DOHOL
|3,72
|324.272.592
|% -3,12
|
|PETKM
|10,28
|776.589.678
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,81
|353.529.578
|% -0,82
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,3320
|15,3368
|% 0,59
|
|Euro
|16,2076
|16,2268
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,8590
|18,9535
|% 0,60
|
|Frank
|15,4212
|15,5141
|% 0,97
|
|Riyal
|4,0766
|4,0970
|% 0,46
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,45
|
|Altın Gr.
|913
|914
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.134
|6.290
|5,66
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|2,73
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,31
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,32
|