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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.08.2020 18:18
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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 28.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 210.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 85.000 0,002 6,42 -
ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 135.000 0,002 6,43 -
ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 25.000 0 6,44 -
ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 43.478 0,001 6,48 -
ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 161.021 0,003 6,49 -
ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 406.506 0,007 6,5 -
ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 80.636 0,001 6,51 -
ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 63.359 0,001 6,52 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 50.000 0,001 6,47 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 68.328 0,001 6,48 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 96.603 0,002 6,49 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 95.000 0,002 6,5 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 43.251 0,001 6,51 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 186.749 0,003 6,52 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 62.021 0,001 6,53 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 203.397 0,004 6,54 -
ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 194.651 0,003 6,55 -
ENKAI, TREENKA00011 17.08.2020 5.399 0 6,44 -
ENKAI, TREENKA00011 17.08.2020 20.000 0 6,45 -
ENKAI, TREENKA00011 17.08.2020 40.000 0,001 6,46 -
ENKAI, TREENKA00011 17.08.2020 20.000 0 6,47 -
ENKAI, TREENKA00011 17.08.2020 329.231 0,006 6,48 -
ENKAI, TREENKA00011 17.08.2020 194.601 0,003 6,49 -
ENKAI, TREENKA00011 17.08.2020 390.769 0,007 6,5 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 07.08.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869488


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Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,41 27,44 0,98  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 0,25  
B. Petrol 45,26 45,26 0,46  
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