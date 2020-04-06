***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2020 18:10
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ENKAI, TREENKA00011 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararı çerçevesinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %12 nispetinde arttırılarak 5.000.000.000.-TL'den (BeşMilyar Türk Lirası), 5.600.000.000.-TL'sına (Beş Milyar Altıyüz Türk Lirası) çıkarılmasına, 600.000.000.-TL (AltıYüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki artırımın 250.000.000.- TL'sının 2019 yılına ait 1. Temettüden, 350.000.000.- TL'sının 2.Temettüden karşılanmasına ve bu kapsamda nama yazılı 5.000.000.000 adet pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye, %12 oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin nama yazılı hisse senedi olarak düzenlenmesine, bu kapsamda hazırlanan sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835377
BIST