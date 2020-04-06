***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 5.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.600.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviENKAI, TREENKA00011 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000Ek AçıklamalarYönetim Kurulu, 27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararı çerçevesinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %12 nispetinde arttırılarak 5.000.000.000.-TL'den (BeşMilyar Türk Lirası), 5.600.000.000.-TL'sına (Beş Milyar Altıyüz Türk Lirası) çıkarılmasına, 600.000.000.-TL (AltıYüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki artırımın 250.000.000.- TL'sının 2019 yılına ait 1. Temettüden, 350.000.000.- TL'sının 2.Temettüden karşılanmasına ve bu kapsamda nama yazılı 5.000.000.000 adet pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye, %12 oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin nama yazılı hisse senedi olarak düzenlenmesine, bu kapsamda hazırlanan sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835377BIST