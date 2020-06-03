***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TARA HOLDİNG A.Ş. / SİNAN TARA 944783475 TRY 16,87TARA HOLDİNG A.Ş. / LEYLA TARA SUYABATMAZ 474170325 TRY 8,47TARA HOLDİNG A.Ş. / CEYDA LALE TARA 473921049 TRY 8,46TARA HOLDİNG A.Ş. / YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 473920323 TRY 8,46ALTERNATİF AKSESUAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ / AYŞE VERDA GÜLÇELİK 282842647 TRY 5,05Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 5600000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848816BIST