***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.06.2020 17:19
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TARA HOLDİNG A.Ş. / SİNAN TARA 944783475 TRY 16,87
TARA HOLDİNG A.Ş. / LEYLA TARA SUYABATMAZ 474170325 TRY 8,47
TARA HOLDİNG A.Ş. / CEYDA LALE TARA 473921049 TRY 8,46
TARA HOLDİNG A.Ş. / YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 473920323 TRY 8,46
ALTERNATİF AKSESUAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ / AYŞE VERDA GÜLÇELİK 282842647 TRY 5,05
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 5600000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848816
BIST
17:46109.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 954,36
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:466,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:467,5534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:46367,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,82
|Açılış
|: 367,31
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|24.959.635
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.494.754
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.530.743
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.739.483
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|IDGYO
|4,61
|15.391.301
|% -7,80
|
|GARAN
|8,20
|1.321.653.203
|% 1,74
|
|ASELS
|31,94
|919.592.977
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,67
|645.204.337
|% -2,34
|
|THYAO
|12,54
|631.329.452
|% -0,56
|
|AEFES
|19,72
|538.842.101
|% 6,48
|
|EKGYO
|1,67
|645.204.337
|% -2,34
|
|ODAS
|2,09
|372.285.525
|% 5,03
|
|GARAN
|8,20
|1.321.653.203
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,43
|300.288.072
|% 0,41
|
|ADESE
|1,66
|196.109.891
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4605
|8,5030
|% 0,94
|
|Frank
|6,9823
|7,0244
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7920
|1,8010
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-35,48
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,30
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,60
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,01
|39,01
|-0,56
|