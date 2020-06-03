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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.06.2020 17:19
GÜNCEL HABERLER



***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TARA HOLDİNG A.Ş. / SİNAN TARA 944783475 TRY 16,87
TARA HOLDİNG A.Ş. / LEYLA TARA SUYABATMAZ 474170325 TRY 8,47
TARA HOLDİNG A.Ş. / CEYDA LALE TARA 473921049 TRY 8,46
TARA HOLDİNG A.Ş. / YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 473920323 TRY 8,46
ALTERNATİF AKSESUAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ / AYŞE VERDA GÜLÇELİK 282842647 TRY 5,05

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 5600000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848816


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENCM 8,36 24.959.635 % 10,00  
ARDYZ 29,26 74.060.008 % 10,00  
MRSHL 84,15 20.932.793 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.804.386 % 10,00  
INTEM 10,82 19.494.754 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4605 8,5030 % 0,94  
Frank 6,9823 7,0244 % 0,74  
Riyal 1,7920 1,8010 % 0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.692 -35,48  
Altın Gr. 367 367 -4,79  
Cumhuriyet 2.386 2.417 -38,90  
Tam 2.456 2.487 -32,30  
Yarım 1.199 1.214 -19,60  
Çeyrek 599 607 -9,80  
Gümüş.Ons 17,49 17,53 -0,56  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,09  
B. Petrol 39,01 39,01 -0,56  
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