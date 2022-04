***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MEHMET SİNAN TARA 963275390 TRY 17,2LEYLA TARA SUYABATMAZ 474945908 TRY 8,48CEYDA LALE TARA 474696632 TRY 8,48YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 474695905 TRY 8,48AYŞE VERDA GÜLÇELİK 283352648 TRY 5,06Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAGAH MEHMET TARA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Başkanı ve Genel MüdürCEM ÇELİKER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcra Kurulu ÜyesiMEHMET SİNAN TARA Yönetim Kurulu Danışmanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu BaşkanıERDOĞAN TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) İnşaat MühendisiFATİH OSMAN TAR Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEOMEHMET METE BAŞOL Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) Ekonomist Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.ZAFER GÜR İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat MühendisiBEKİR BURAK ÖZDOĞAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat MühendisiÖZGER İNAL İcra Kurulu Üyesi İnşaat MühendisiSALİM OĞUZ KIRKGÖZ İcra Kurulu Üyesi İnşaat MühendisiHASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU İcra Kurulu Üyesi Makine MühendisiİLHAN GÜCÜYENER İcra Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali MüşavirHAKAN KOZAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat MühendisiMEHMET ERTEM İcra Kurulu Üyesi Elektrik MühendisiİBRAHİM KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı Elektrik MühendisiGÜRSEL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiTAYFUN TANLAK Genel Müdür Yardımcısı Kimya MühendisiHÜSEYİN ÇALIN Genel Müdür Yardımcısı MimarASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiFATMA OLCAY ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı MimarHÜSEYİN NECDET BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı MimarMEHMET SALİH KASRANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiMEHMET ÇAĞRI ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiNİHAT CEYHUN TUTKUN Genel Müdür Yardımcısı YöneticiLEVENT AŞCI Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiŞARIK ÖMER TARA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiERTUĞRUL CAR Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiONUR KAYA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiKAMİL KAĞAN YALÇIN Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiFATİH KOÇ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiBARIŞ GÜNEL Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiYALÇIN KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı Makine MühendisiKAAN AKSU Genel Müdür Yardımcısı AvukatMÜMTAZ OKAN İLCİ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi