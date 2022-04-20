***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2022 18:15
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET SİNAN TARA 963275390 TRY 17,2
LEYLA TARA SUYABATMAZ 474945908 TRY 8,48
CEYDA LALE TARA 474696632 TRY 8,48
YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 474695905 TRY 8,48
AYŞE VERDA GÜLÇELİK 283352648 TRY 5,06
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AGAH MEHMET TARA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
CEM ÇELİKER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcra Kurulu Üyesi
MEHMET SİNAN TARA Yönetim Kurulu Danışmanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı
ERDOĞAN TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) İnşaat Mühendisi
FATİH OSMAN TAR Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO
MEHMET METE BAŞOL Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) Ekonomist Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
ZAFER GÜR İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi
BEKİR BURAK ÖZDOĞAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
ÖZGER İNAL İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
SALİM OĞUZ KIRKGÖZ İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi
İLHAN GÜCÜYENER İcra Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
HAKAN KOZAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
MEHMET ERTEM İcra Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi
İBRAHİM KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi
GÜRSEL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
TAYFUN TANLAK Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
HÜSEYİN ÇALIN Genel Müdür Yardımcısı Mimar
ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
FATMA OLCAY ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Mimar
HÜSEYİN NECDET BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Mimar
MEHMET SALİH KASRANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
MEHMET ÇAĞRI ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
NİHAT CEYHUN TUTKUN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
LEVENT AŞCI Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ŞARIK ÖMER TARA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ERTUĞRUL CAR Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ONUR KAYA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
KAMİL KAĞAN YALÇIN Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
FATİH KOÇ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
BARIŞ GÜNEL Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
YALÇIN KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi
KAAN AKSU Genel Müdür Yardımcısı Avukat
MÜMTAZ OKAN İLCİ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022372
BIST