***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MEHMET SİNAN TARA 1032830775 TRY 17,21LEYLA TARA SUYABATMAZ 508870615 TRY 8,48CEYDA LALE TARA 508603534 TRY 8,48YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 508602756 TRY 8,48AYŞE VERDA GÜLÇELİK 303592123 TRY 5,06Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 6000000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035834BIST