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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2022 16:40
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET SİNAN TARA 1032830775 TRY 17,21
LEYLA TARA SUYABATMAZ 508870615 TRY 8,48
CEYDA LALE TARA 508603534 TRY 8,48
YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 508602756 TRY 8,48
AYŞE VERDA GÜLÇELİK 303592123 TRY 5,06

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 6000000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035834


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BIST En Aktif Hisseler17:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 55,35 21.690.448 % 9,93  
EMKEL 2,61 26.927.702 % 9,66  
ULUUN 22,38 543.667.783 % 8,64  
UFUK 45,00 832.990 % 5,98  
TUKAS 12,62 292.495.392 % 5,43  
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17:46 Alış Satış %  
Dolar 17,1002 17,1141 % 2,15  
Euro 18,3874 18,4244 % 2,51  
Sterlin 21,3964 21,5037 % 1,75  
Frank 17,4979 17,6034 % 1,99  
Riyal 4,5479 4,5708 % 2,13  
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17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 3,29  
Altın Gr. 1.021 1.021 23,56  
Cumhuriyet 6.815 6.918 166,00  
Tam 6.786 6.957 172,91  
Yarım 3.280 3.365 83,64  
Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
Gümüş.Ons 22,12 22,16 -0,09  
Gümüş Gr. 12,17 12,19 0,20  
B. Petrol 121 121 0,90  
Seans Raporu 17:46
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