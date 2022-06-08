***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2022 16:40
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET SİNAN TARA 1032830775 TRY 17,21
LEYLA TARA SUYABATMAZ 508870615 TRY 8,48
CEYDA LALE TARA 508603534 TRY 8,48
YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 508602756 TRY 8,48
AYŞE VERDA GÜLÇELİK 303592123 TRY 5,06
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 6000000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035834
BIST
17:462.566
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -81,86
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.556
17:4617,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,3599
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:4618,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,4511
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:461.019,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 22,00
|Açılış
|: 1.019,83
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ACSEL
|55,35
|21.690.448
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.927.702
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,38
|543.667.783
|% 8,64
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|TUKAS
|12,62
|292.495.392
|% 5,43
|
|OYYAT
|76,50
|87.324.956
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.160.705
|% -9,90
|
|TETMT
|238,00
|30.437.305
|% -9,47
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|THYAO
|47,62
|6.134.915.305
|% -1,73
|
|SISE
|22,08
|3.645.838.832
|% -4,33
|
|SASA
|43,52
|2.763.421.295
|% 0,09
|
|KRDMD
|14,84
|2.456.166.313
|% -1,85
|
|EREGL
|34,34
|2.326.220.322
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,25
|411.444.052
|% 3,31
|
|TSKB
|2,33
|612.571.046
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,07
|1.027.135.184
|% -4,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1002
|17,1141
|% 2,15
|
|Euro
|18,3874
|18,4244
|% 2,51
|
|Sterlin
|21,3964
|21,5037
|% 1,75
|
|Frank
|17,4979
|17,6034
|% 1,99
|
|Riyal
|4,5479
|4,5708
|% 2,13
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,56
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,20
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,90
|