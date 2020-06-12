***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
12.06.2020 14:56
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılına
ait sürdürülebilirlik raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850939
BIST
15:29109.690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 534,95
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.710
En Düşük
107.833
15:296,8341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:297,7277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:29382,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,03
|Açılış
|: 382,05
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,08
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.789.421
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.208.932
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.439.701
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|GARAN
|8,15
|618.650.987
|% -0,12
|
|ECILC
|5,89
|536.896.235
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,96
|500.736.474
|% 1,03
|
|PETKM
|3,96
|490.108.666
|% 0,76
|
|THYAO
|12,46
|434.216.851
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,96
|500.736.474
|% 1,03
|
|TSKB
|1,27
|315.279.270
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|324.881.380
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|98.828.354
|% 4,11
|
|PETKM
|3,96
|490.108.666
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5859
|8,6290
|% -0,11
|
|Frank
|7,1925
|7,2358
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8151
|1,8242
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|6,72
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.488
|2,70
|
|Tam
|2.536
|2.557
|2,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,30
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,87
|38,87
|0,32
|
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