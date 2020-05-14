***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 16:20
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844993
BIST
16:1099.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -995,81
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:106,9660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:107,5298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:10384,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,56
|Açılış
|: 384,68
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|26.999.460
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,30
|255.281
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|127.728.530
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.263.609
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|BIMAS
|53,95
|276.337.615
|% 2,96
|
|TTKOM
|7,37
|242.300.518
|% -2,12
|
|TKNSA
|7,49
|171.644.241
|% 5,34
|
|RYGYO
|5,02
|155.429.487
|% 9,85
|
|AKSEN
|4,68
|150.395.269
|% -2,50
|
|IHLGM
|1,14
|141.730.320
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,06
|124.611.460
|% -1,85
|
|ODAS
|1,80
|132.741.272
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,26
|76.454.674
|% -0,79
|
|RYGYO
|5,02
|155.429.487
|% 9,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4590
|8,5014
|% -0,60
|
|Frank
|7,1226
|7,1655
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8487
|1,8580
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,11
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.517
|-1,10
|
|Tam
|2.547
|2.583
|-1,10
|
|Yarım
|1.243
|1.263
|-0,60
|
|Çeyrek
|621
|632
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,62
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1173, 48 kaybederek (% -1.01 ) 115, 244
-
16:21XU100
Endeks 99, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 10, 530.00 milyon TL de
-
16:21DOBUR
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 484, 964 adet işlem
-
16:20MAVI
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 801, 216 adet işlem
-
16:18ETYAT
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 913 adet işlem