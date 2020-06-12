***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.06.2020 09:10
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tara Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850869
BIST
10:26108.704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -451,51
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.721
En Düşük
107.833
10:266,8347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8023
10:267,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7408
En Düşük
7,6998
10:26380,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 380,15
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|38.482.134
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|42.197.038
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|GLRYH
|12,88
|3.323.079
|% 9,15
|
|YYAPI
|0,99
|47.241.764
|% 8,79
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|5,95
|177.888.232
|% 4,20
|
|EKGYO
|1,93
|171.095.077
|% -0,52
|
|ASELS
|31,92
|165.390.926
|% -0,99
|
|PETKM
|3,92
|147.895.185
|% -0,25
|
|GARAN
|8,12
|136.804.496
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,93
|171.095.077
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,57
|128.209.224
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,74
|48.815.635
|% 1,37
|
|TSKB
|1,26
|78.442.256
|% 1,61
|
|YYAPI
|0,99
|47.241.764
|% 8,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5595
|8,6025
|% -0,42
|
|Frank
|7,1916
|7,2350
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8115
|1,8206
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,27
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.487
|2,00
|
|Tam
|2.535
|2.556
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|1,00
|
|Çeyrek
|618
|625
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|37,27
|37,27
|-1,28
|