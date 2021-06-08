***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2021 09:03
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Mehmet Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940920
BIST
11:081.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:088,5962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:0810,4719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0329
|Açılış
|: 10,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:08522,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,62
|Açılış
|: 522,18
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:06
|ATATP
|31,94
|8.493.133
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.973.118
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.881.109
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|BTCIM
|12,52
|8.992.257
|% 7,47
|
|YAYLA
|3,92
|6.733.832
|% -7,33
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,34
|7.416.749
|% -5,16
|
|KAPLM
|19,60
|2.414.834
|% -4,76
|
|OZRDN
|9,54
|392.041
|% -4,22
|
|GARAN
|8,29
|394.720.804
|% 0,00
|
|THYAO
|14,24
|288.671.150
|% -0,28
|
|KOZAL
|126,70
|286.217.247
|% 1,12
|
|SISE
|8,25
|266.042.336
|% 0,73
|
|SASA
|34,82
|237.798.845
|% 3,08
|
|YKBNK
|2,25
|174.858.284
|% 0,45
|
|GARAN
|8,29
|394.720.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|94.461.499
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,20
|44.246.638
|% 0,84
|
|SISE
|8,25
|266.042.336
|% 0,73
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5960
|8,5980
|% -0,17
|
|Euro
|10,4671
|10,4727
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,1089
|12,1696
|% -0,52
|
|Frank
|9,5265
|9,5839
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2835
|2,2949
|% -0,27
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-9,24
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,50
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:19XU100
Endeks 1, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 4, 146.00 milyon TL de
-
11:19ICBCT
Yüzde 5.94 oranında artışla 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 001 adet işlem
-
11:16YAPRK
Yüzde 6.43 oranında artışla 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 746 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TTKOM, EREGL
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TAVHL, KOZAL