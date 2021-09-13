***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2021 09:02
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963319
BIST
10:551.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
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1.444
En Düşük
1.435
10:558,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,4430
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|Önceki Kapanış
|: 8,4130
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8,4794
En Düşük
8,4307
10:559,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 9,9600
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|Önceki Kapanış
|: 9,9400
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10,0239
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10:55486,78
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|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 486,78
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|Önceki Kapanış
|: 486,11
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488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:55
|YEOTK
|38,96
|7.531.474
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.793.536
|% 9,97
|
|DITAS
|18,54
|10.063.395
|% 9,96
|
|ORCAY
|17,33
|20.370.545
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,86
|10.050.783
|% 9,92
|
|KTSKR
|86,45
|56.644.323
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,48
|4.824.415
|% -7,69
|
|TGSAS
|16,30
|6.203.471
|% -6,86
|
|SELGD
|6,91
|3.923.860
|% -4,03
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,50
|227.518.769
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,33
|160.708.678
|% 5,02
|
|EREGL
|18,14
|131.801.857
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|96.438.568
|% -1,08
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|TSKB
|1,29
|43.382.532
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,63
|123.400.477
|% -0,18
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4625
|8,4643
|% 0,10
|
|Euro
|9,9761
|9,9829
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6529
|11,7114
|% -0,12
|
|Frank
|9,1515
|9,2066
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2486
|2,2598
|% 0,04
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|0,48
|