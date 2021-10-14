***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2021 18:07
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970881
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1097
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
18:0510,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1236
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 7,07
|Açılış
|: 530,63
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RAYSG
|10,34
|5.575.283
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.572
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|58.870.187
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|194.982.769
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.051.757
|% 9,96
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.277.186
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.757.382
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.508.078
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.401.387
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.467.539.173
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.188.305.308
|% -4,11
|
|ASELS
|16,53
|1.152.219.993
|% 1,41
|
|THYAO
|14,30
|874.979.240
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|818.226.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.592.564
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.467.539.173
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.106.678
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.098.883
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.291.546
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1809
|9,1873
|% 1,21
|
|Euro
|10,6598
|10,6672
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,5375
|12,6004
|% 1,36
|
|Frank
|9,9128
|9,9725
|% 1,25
|
|Riyal
|2,4428
|2,4550
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,03
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
|