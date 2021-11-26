***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2021 09:12
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979699
BIST
10:441.794
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -25,46
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
10:4412,0259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0261
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
10:4413,5212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0538
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
10:44697,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 7,45
|Açılış
|: 697,75
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler10:44
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|24.214.615
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|MIATK
|25,42
|77.896.057
|% 9,95
|
|IDEAS
|33,54
|3.353.061
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,18
|28.936.168
|% -7,30
|
|TAVHL
|27,72
|110.949.986
|% -6,03
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|SAFKR
|7,49
|10.890.149
|% -5,79
|
|THYAO
|17,80
|471.274.064
|% -5,22
|
|GARAN
|11,60
|296.610.900
|% -1,19
|
|KRDMD
|8,74
|274.626.969
|% -1,58
|
|SISE
|11,92
|246.645.200
|% 0,00
|
|HALKB
|5,33
|225.788.751
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,24
|178.883.083
|% -2,70
|
|EKGYO
|2,17
|115.744.293
|% -1,81
|
|HALKB
|5,33
|225.788.751
|% 1,52
|
|ODAS
|1,60
|65.403.667
|% -1,23
|
|TSKB
|1,49
|47.434.676
|% -0,67
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0161
|12,0259
|% 0,22
|
|Euro
|13,5004
|13,5212
|% 0,40
|
|Sterlin
|15,9474
|16,0274
|% 0,05
|
|Frank
|12,8777
|12,9553
|% 0,85
|
|Riyal
|3,1968
|3,2128
|% 0,24
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|19,10
|
|Altın Gr.
|697
|698
|7,33
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|0,05
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|-2,75
|
Seans Raporu
10:44
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10:59THYAO
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 17.82 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 803, 836 adet işlem
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Yüzde -62.36 oranında düşüşle 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 638 adet işlem
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 86 kaybederek (% -1.72 ) 1, 938
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10:57XU100
Endeks 1, 793 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 5, 341.00 milyon TL de
-
10:56PGSUS
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 92.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 103 adet işlem