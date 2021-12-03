***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 09:12
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980790
BIST
10:271.902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 22,10
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.902
En Düşük
1.894
10:2713,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0689
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
10:2715,5454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0366
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:27781,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,10
|Açılış
|: 781,20
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:25
|PKENT
|4.478,20
|3.582.523
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|14.142.551
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|DITAS
|26,80
|2.015.242
|% -4,96
|
|FRIGO
|3,92
|5.450.823
|% -4,85
|
|THYAO
|18,91
|453.832.998
|% 3,62
|
|KRDMD
|9,42
|258.827.741
|% 0,75
|
|PETKM
|8,27
|207.494.506
|% 1,22
|
|SISE
|13,28
|180.518.001
|% -0,30
|
|EREGL
|23,84
|176.066.897
|% 1,88
|
|TSKB
|1,53
|68.935.379
|% 2,00
|
|KRDMD
|9,42
|258.827.741
|% 0,75
|
|PETKM
|8,27
|207.494.506
|% 1,22
|
|THYAO
|18,91
|453.832.998
|% 3,62
|
|ODAS
|1,56
|33.920.867
|% 1,30
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7298
|13,7449
|% 0,60
|
|Euro
|15,5015
|15,5596
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,1319
|18,2228
|% -0,15
|
|Frank
|14,8022
|14,8913
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6403
|3,6585
|% 0,02
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,04
|
|Altın Gr.
|779
|779
|0,23
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,13
|