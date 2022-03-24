***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2022 09:05
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012548
BIST
10:082.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,08
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.190
En Düşük
2.185
10:0814,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
10:0816,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
10:08926,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,59
|Açılış
|: 926,33
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ENSRI
|18,63
|47.026.366
|% 9,98
|
|GZNMI
|42,16
|8.318.459
|% 9,96
|
|IDEAS
|27,40
|4.981.624
|% 7,20
|
|KUTPO
|49,54
|17.101.301
|% 6,40
|
|KTSKR
|35,34
|17.567.324
|% 6,19
|
|PKENT
|232,40
|3.811.360
|% -9,99
|
|EUHOL
|3,36
|1.783.399
|% -4,27
|
|KAPLM
|65,50
|1.032.718
|% -3,68
|
|SANFM
|31,00
|1.413.091
|% -2,70
|
|ISYAT
|3,98
|4.549.195
|% -2,69
|
|GARAN
|12,10
|201.066.000
|% -0,58
|
|THYAO
|28,32
|98.934.554
|% 0,78
|
|FROTO
|304,40
|92.969.881
|% 0,46
|
|KRDMD
|15,31
|88.832.199
|% -0,13
|
|EREGL
|33,42
|57.620.102
|% -0,24
|
|GARAN
|12,10
|201.066.000
|% -0,58
|
|ODAS
|1,62
|11.270.247
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,32
|21.943.813
|% 0,30
|
|KRDMD
|15,31
|88.832.199
|% -0,13
|
|YKBNK
|4,03
|18.182.617
|% 0,25
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8287
|14,8340
|% 0,04
|
|Euro
|16,3150
|16,3536
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,5165
|19,6144
|% -0,13
|
|Frank
|15,8501
|15,9456
|% -0,22
|
|Riyal
|3,9430
|3,9628
|% -0,05
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-1,81
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,26
|