***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2023 09:12
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225120
BIST
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11:407.613
En Düşük
|Değişim
|: -1,76%
|| -136,14
|Açılış
|: 7.719
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|Önceki Kapanış
|: 7.749
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7.601
En Yüksek
7.721
11:4029,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0678
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
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29,0651
En Düşük
28,9161
11:4031,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0529
|Açılış
|: 31,3500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,5432
En Düşük
31,2686
11:401.850,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.850,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EDIP
|20,60
|180.506.965
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|58.865.128
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|11.978.554
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|AKSUE
|24,80
|25.827.735
|% 6,26
|
|LIDER
|45,36
|76.290.676
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.284.326
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,06
|27.877.642
|% -9,12
|
|IDEAS
|101,00
|7.336.496
|% -8,18
|
|CATES
|87,30
|3.090.183.951
|% 4,43
|
|SASA
|44,02
|2.316.381.844
|% -7,91
|
|THYAO
|244,00
|1.892.427.094
|% -2,01
|
|AKBNK
|36,86
|1.806.843.317
|% -1,02
|
|YKBNK
|20,36
|1.560.720.295
|% 0,59
|
|YKBNK
|20,36
|1.560.720.295
|% 0,59
|
|ISCTR
|22,46
|1.431.716.673
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,21
|461.458.742
|% -2,57
|
|MOBTL
|4,89
|272.272.313
|% 4,04
|
|SASA
|44,02
|2.316.381.844
|% -7,91
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0551
|29,0609
|% 0,22
|
|Euro
|31,3759
|31,3873
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,2933
|36,4753
|% -0,12
|
|Frank
|33,0368
|33,2358
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7238
|7,7626
|% 0,21
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|930,39
|932,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,44
|975,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,64
|72,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,38
|1.981,63
|% 0,66
|