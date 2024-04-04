***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2024 09:01
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şarık Ömer Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266848
BIST
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11:338.959
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,84
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3331,8891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0652
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3334,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1067
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:332.350,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,26
|Açılış
|: 2.350,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.348,50
BIST En Aktif Hisseler11:31
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|29.769.406
|% 9,91
|
|AKENR
|18,52
|766.224.403
|% 9,65
|
|KARYE
|40,28
|86.324.974
|% 8,86
|
|SEKUR
|14,56
|17.933.065
|% 8,66
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|5.755.455
|% -5,80
|
|ERSU
|46,76
|27.684.719
|% -5,11
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,25
|8.083.422.683
|% -3,92
|
|ODINE
|82,90
|2.645.852.929
|% 6,76
|
|ISCTR
|11,67
|1.872.801.314
|% 0,26
|
|TUPRS
|165,20
|1.038.425.128
|% 1,47
|
|EREGL
|38,90
|1.014.891.066
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,67
|1.872.801.314
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,39
|387.264.062
|% -0,19
|
|AKENR
|18,52
|766.224.403
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,18
|78.868.927
|% 5,83
|
|ODINE
|82,90
|2.645.852.929
|% 6,76
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8823
|31,8920
|% -0,19
|
|Euro
|34,6935
|34,7119
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,1298
|40,3309
|% -0,47
|
|Frank
|34,9493
|35,1245
|% -0,98
|
|Riyal
|8,4506
|8,4929
|% -0,53
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,06
|27,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,37
|941,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,79
|1.019,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,95
|2.293,29
|% 0,66
|