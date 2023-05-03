***ENSRI* *AKSEN* *BMSTL* *JANTS* *ALFAS* *ISBIR* *ANGEN* *BMSCH* *GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.05.2023 09:14
***ENSRI******AKSEN******BMSTL******JANTS******ALFAS******ISBIR******ANGEN******BMSCH******GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSEN, ALFAS, ANGEN, BMSCH, BMSTL, ENSRI, GLCVY, ISBIR, JANTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8154357 TL Teorik Fiyat: 27,705 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ALFAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 4 TL Teorik Fiyat: 352,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ANGEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,191611 TL Teorik Fiyat: 23,548 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BMSCH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3079149 TL Teorik Fiyat: 12,872 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BMSTL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3042056 TL Teorik Fiyat: 49,016 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ENSRI.E %220 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,813 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GLCVY.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,148 TL Teorik Fiyat: 21,932 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBIR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,7 TL Teorik Fiyat: 59,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) JANTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 2 TL Teorik Fiyat: 88,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145778
BIST