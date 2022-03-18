***ENSRI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
18.03.2022 18:04
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ENSRI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/03/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
8.500.000
Baz Fiyat (TL)
14
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/03/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
16-17/03/2022
Açıklamalar
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 8.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 36.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/03/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 14 TL/pay baz fiyat, "ENSRI.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011427
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1091
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0563
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05918,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 918,16
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7798
|14,8092
|% 0,73
|
|Euro
|16,3537
|16,3807
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,4460
|19,5436
|% 1,01
|
|Frank
|15,8053
|15,9006
|% 1,26
|
|Riyal
|3,9334
|3,9531
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-15,58
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,39
|