***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 16:17
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENSRI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099435
BIST
16:155.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -17,24
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:1518,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:1520,1319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0170
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:151.130,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.130,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EUHOL
|2,37
|88.478.925
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|4.075.144
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|45.762.288
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.857.941
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.660.109
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|525.910.763
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.805.302
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|193.573.541
|% -9,83
|
|ASELS
|59,75
|5.424.496.854
|% 1,10
|
|THYAO
|136,60
|5.050.189.766
|% -1,30
|
|EREGL
|39,60
|4.882.633.485
|% -0,55
|
|KRDMD
|18,90
|3.899.380.187
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,79
|3.255.733.400
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,79
|3.255.733.400
|% 0,69
|
|YKBNK
|9,95
|2.429.799.538
|% -1,68
|
|KRDMD
|18,90
|3.899.380.187
|% 0,59
|
|SKBNK
|2,87
|433.538.496
|% 1,06
|
|AKBNK
|17,87
|2.377.704.548
|% 0,34
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7772
|% 0,04
|
|Euro
|20,1230
|20,1319
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7266
|22,8406
|% -0,27
|
|Frank
|20,2445
|20,3665
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.615
|7.730
|-30,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,07
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30PRKAB
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 545, 770 adet işlem
-
16:29ARSAN
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 166, 277 adet işlem
-
16:28RYGYO
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 509, 284 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 5, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 69, 651.00 milyon TL de
-
16:27KTSKR
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 262 adet işlem