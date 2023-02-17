***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:00
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114621
BIST
12:425.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 30,90
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4218,8791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4220,0759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0731
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:421.106,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.106,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:42
|DYOBY
|21,78
|30.314.814
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.892.833
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.944.952
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.904.650
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.061.098.103
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,42
|1.892.333.153
|% -94,78
|
|LIDER
|97,20
|19.967.952
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.933.840
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|760.119.658
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.015.679
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,50
|2.244.927.520
|% -0,30
|
|THYAO
|142,20
|2.173.553.787
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,38
|2.043.543.478
|% 0,78
|
|KOZAL
|27,42
|1.892.333.153
|% -94,78
|
|EREGL
|43,52
|1.806.569.427
|% -2,20
|
|KRDMD
|19,38
|2.043.543.478
|% 0,78
|
|KOZAL
|27,42
|1.892.333.153
|% -94,78
|
|AKBNK
|16,18
|947.353.208
|% 0,50
|
|YKBNK
|9,11
|522.600.874
|% -0,11
|
|EKGYO
|7,42
|408.391.157
|% 1,50
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8552
|18,8791
|% 0,17
|
|Euro
|20,0676
|20,0759
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4573
|22,5699
|% -0,33
|
|Frank
|20,1798
|20,3013
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0145
|5,0396
|% 0,10
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-12,33
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.510
|7.564
|-92,00
|
|Yarım
|3.669
|3.701
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|-1,54
|