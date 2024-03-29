***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2024 10:35
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264122
BIST
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11:329.065
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,31
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3232,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0666
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3234,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0711
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:322.325,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.325,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ISSEN
|11,11
|14.164.222
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.557.861
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|46.061.715
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.208.209.231
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|79.705.708
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.450.277
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
|
|THYAO
|295,00
|3.156.257.425
|% -0,92
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
|
|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
|
|TUPRS
|176,10
|1.239.740.658
|% -0,45
|
|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,31
|1.056.192.380
|% 0,71
|
|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,77
|454.196.555
|% 1,03
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3687
|32,3838
|% 0,21
|
|Euro
|34,9447
|34,9964
|% -0,20
|
|Sterlin
|40,8686
|41,0734
|% 0,14
|
|Frank
|35,9127
|36,0927
|% 0,16
|
|Riyal
|8,6380
|8,6813
|% 0,16
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 85 kaybederek (% -0.49 ) 9, 810
-
11:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, TRKCM, GUSGR
-
11:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, AGROT
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11:45XU100
Endeks 9, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 31, 610.00 milyon TL de
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11:45TETMT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 12, 490.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333 adet işlem