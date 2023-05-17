***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
17.05.2023 14:08
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Sermaye Maddesinin son hali ile Esas Sözleşme ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/05/2023 17/05/2023 10833
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151918
BIST
15:584.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 64,22
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
15:5819,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5821,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:581.260,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.260,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5602
|24,6833
|% 0,05
|
|Frank
|21,8535
|21,9852
|% -0,28
|
|Riyal
|5,2529
|5,2792
|% 0,17
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.051
|9.188
|-43,00
|
|Tam
|9.020
|9.254
|-57,26
|
|Yarım
|4.452
|4.572
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.279
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|0,01
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|