***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSermaye Maddesinin son hali ile Esas Sözleşme ekte pdf olarak verilmiştir.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 17/05/2023 17/05/2023 10833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151918BIST