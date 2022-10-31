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***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

31.10.2022 12:46
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hakkında bir online haber sitesinde çıkan haberlere istinaden aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği doğmuştur. 1.Şirketimiz halka arz sonucunda 91.000.000 TL brüt halka arz geliri elde etmiş olup, bu fon izahname eklerinde yer alan "elde edilecek fonun kullanım yerleri raporu" na uygun olarak kullanılmıştır.  2.Şirketimiz 31.12.2021 Mali tabloları ile halka arz olunmuştur. 31.12.2021'de 116 milyon TL olan Şirket'in dönen varlıkları 30.09.2022'de 289 milyon TL'ye yükselirken, aynı dönemde stoklar 56 milyon TL'den 123 milyon TL'ye artış göstermiştir. 31.12.2021'de 288 milyon TL olan Şirket'in toplam varlıkları ise 30.09.2022'de 469 milyon TL'ye yükselmiştir.  Şirket'in kısa vadeli yükümlülükleri 31.12.2021'de 149 milyon TL iken, 30.09.2022'de 212 milyon TL olmuştur. Bunun neticesinde Şirket'in net işletme sermayesi 2021 yılsonunda 33 milyon TL eksi iken, 30.09.2022'de 77 milyon TL artıya geçmiştir.  3.Gelir tablosu tarafında Şirket'in hasılatı 30.09.2021'de 63 milyon TL iken, 30.09.2022'de %360 oranında artarak 292 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde brüt kar % 228 artışla 83 milyon TL'ye, esas faaliyet karı ise %149 artışla 76 milyon TL'ye yükselmiştir.  4.Şirket'in net dönem karı ise 30.09.2021'de 46 milyon TL iken 30.09.2022'de 28 milyon TL'ye gerilemiştir. Bu gerilemenin nedeni, yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi altındaki yeniden değerleme kalemidir. 2021 yılsonu finansal tablolarında "yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmesi" nedeniyle 41 milyon TL tutarında değerleme artışı elde edilmiştir. 30.09.2022 tarihli finansal tablolarda ise henüz değerleme artışı bulunmamaktadır.  5.Şirketimizin 106 Milyon TL teminat mektubu ve 374 Milyon TL ipotek kullanmaktadır. Bu ipotek kullanımının nedeni kamu bankalarından uygun koşullarla kullanılan kredilere karşılıktır. İpotek miktarının kullanılan kredilerin üç katına yakın olarak gerçekleşmesi, bankaların rutin uygulaması nedeniyledir.  6.2022 yılı içerisinde döviz kurundaki yükselişin devam etmesi nedeniyle finansman giderleri 30.09.2022 finansal tablolarımızda 48 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kur artışı finansal giderlerimize yansımış olmakla birlikte ham madde olarak tuttuğumuz stoklarımıza da yansımıştır. Bir başka ifade ile stoklarımızın önümüzdeki dönemde karlılığı olumlu etkileme potansiyeli bulunmaktadır.  7.Şirketimizin 31.12.2021 Finansal tablolarında 98,6 Milyon TL olan mali borçları 30.09.2022 finansal tablolarında %43 oranına karşılık gelen 42,7 Milyon TL tutarında artarak 141 Milyon TL' ye yükselmiştir. Ancak buna karşılık şirketimizin kasasında bulunan hazır değerleri de aynı dönemde borçlarımızdan çok daha yüksek oranda olmak üzere 60,6 Milyon TL artarak 62,5 Milyon TL tutarına yükselmiştir.  8.Sonuç olarak Şirketimizin ciro, borçluluk, brüt karlılık ve esas faaliyet karlılığında pozitif yönde dikkat çekici bir gelişme yaşanmaktadır.  Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075237


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