***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.10.2023 16:14
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 03.10.2023 tarih E-18454353-100.06-20335 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198966
BIST
'
16:428.526
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 39,43
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4227,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4228,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0815
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:421.616,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.616,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TARKM
|493,00
|229.418.709
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,50
|8.523.661.040
|% -1,14
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EREGL
|45,00
|4.522.833.073
|% 0,49
|
|SISE
|56,90
|4.186.254.575
|% 2,06
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.097.424.450
|% -0,95
|
|ODAS
|13,87
|2.553.900.288
|% 4,21
|
|KATMR
|2,68
|428.384.004
|% 9,84
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4970
|27,5033
|% 0,20
|
|Euro
|28,8585
|28,8717
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,1397
|33,3059
|% 0,20
|
|Frank
|29,7190
|29,8980
|% -0,16
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|0,58
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.846
|10.939
|-1,00
|
|Yarım
|5.440
|5.486
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.743
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,65
|18,68
|0,10
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|0,05
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57ENSRI
Yüzde 4.63 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 346, 241 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ISCTR, HEKTS
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, GUBRF
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 45 artarak (% 0.28 ) 7, 436
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TARKM, CASA, NUHCM, BSOKE, VBTYZ, BFREN, CMBTN, EGEEN, SMART