***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 17:47
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Leather Working Group (LWG) tarafından gerçekleştirilen üretim prosesleri kontrolü, işletme verileri, su ve enerji tüketimi gibi çok yönlü denetim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak 'Gümüş Sertifika' almaya hak kazanmıştır. Leather Working Group (LWG), deri imalat endüstrisi için dünyanın önde gelen çevre Sertifikasyonundan sorumlu, kar amacı gütmeyen çok ortaklı bir kuruluştur. Leather Working Group sertifikasına sahip şirketlerin, uluslararası itibar ve iş yapma kapasitesi artmaktadır. Leather Working Group'un sektör tarafından kurulmuş olması, denetimin daha gerçekçi beklenti ve temellere dayalı olmasını sağlamaktadır. Bu kuruluşun değerlendirmesiyle kazanılmış olan 'Gümüş Sertifika', çevre ve insan sağlığına önem veren üretim yapımızın, sürekli geliştirilebilir bir nitelik kazanmasına katkı sağlamasının yanı sıra, büyük markaların da bu denetim mekanizmasını benimsiyor olması nedeniyle şirketimizin ihracat pazarlarında da tercih edilmesine katkı sağlayacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042314
BIST
17:352.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 36,25
|Açılış
|: 2.389
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|Önceki Kapanış
|: 2.371
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2.410
En Düşük
2.370
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|Açılış
|: 971,24
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980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KFEIN
|23,34
|53.532.597
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.629.278
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.368.209
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.229.269
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,17
|26.745.398
|% -8,31
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|38.830.842
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,40
|57.245.910
|% -4,52
|
|THYAO
|48,60
|5.128.773.349
|% 3,40
|
|EREGL
|26,66
|1.873.497.199
|% 2,22
|
|SISE
|21,34
|1.730.316.121
|% 1,62
|
|TUPRS
|246,40
|1.147.960.922
|% -3,45
|
|HEKTS
|30,50
|1.067.043.515
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,76
|823.897.077
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,21
|575.410.298
|% 0,96
|
|TSKB
|2,04
|272.890.294
|% 5,15
|
|THYAO
|48,60
|5.128.773.349
|% 3,40
|
|ODAS
|2,79
|261.230.867
|% 0,36
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1512
|17,1908
|% 1,28
|
|Euro
|17,4630
|17,5123
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,4324
|20,5349
|% 1,02
|
|Frank
|17,6730
|17,7794
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5733
|4,5962
|% 1,49
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,67
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.533
|6.630
|28,00
|
|Yarım
|3.198
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,76
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