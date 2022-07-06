***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Leather Working Group (LWG) tarafından gerçekleştirilen üretim prosesleri kontrolü, işletme verileri, su ve enerji tüketimi gibi çok yönlü denetim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak 'Gümüş Sertifika' almaya hak kazanmıştır. Leather Working Group (LWG), deri imalat endüstrisi için dünyanın önde gelen çevre Sertifikasyonundan sorumlu, kar amacı gütmeyen çok ortaklı bir kuruluştur. Leather Working Group sertifikasına sahip şirketlerin, uluslararası itibar ve iş yapma kapasitesi artmaktadır. Leather Working Group'un sektör tarafından kurulmuş olması, denetimin daha gerçekçi beklenti ve temellere dayalı olmasını sağlamaktadır. Bu kuruluşun değerlendirmesiyle kazanılmış olan 'Gümüş Sertifika', çevre ve insan sağlığına önem veren üretim yapımızın, sürekli geliştirilebilir bir nitelik kazanmasına katkı sağlamasının yanı sıra, büyük markaların da bu denetim mekanizmasını benimsiyor olması nedeniyle şirketimizin ihracat pazarlarında da tercih edilmesine katkı sağlayacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042314BIST