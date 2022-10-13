***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFabrikamızın üretim maliyetinin büyük bir kısmını oluşturan elektrik sarfiyatının şirketimize olan maliyeti göz önünde bulundurularak minimuma indirilmesi maksadıyla, Tekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın yaklaşık 2.885 m2 lik çatı alanına Güneş Enerjisi Ünitelerinin yerleştirilmesi amacıyla şirketlerden teklif alınmasına karar verilmiştir. Bu yatırım projesinin hayata geçirilmesi neticesinde sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde üretim aşamasının çevreye olan olumsuz etkilerinin ve enerji maliyetlerinin azaltılması ile şirket karlılığının arttırılması hedeflenmektedir. Konu hakkında gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071747BIST