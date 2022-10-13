***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 18:11
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fabrikamızın üretim maliyetinin büyük bir kısmını oluşturan elektrik sarfiyatının şirketimize olan maliyeti göz önünde bulundurularak minimuma indirilmesi maksadıyla, Tekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın yaklaşık 2.885 m2 lik çatı alanına Güneş Enerjisi Ünitelerinin yerleştirilmesi amacıyla şirketlerden teklif alınmasına karar verilmiştir. Bu yatırım projesinin hayata geçirilmesi neticesinde sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde üretim aşamasının çevreye olan olumsuz etkilerinin ve enerji maliyetlerinin azaltılması ile şirket karlılığının arttırılması hedeflenmektedir. Konu hakkında gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071747
BIST
18:003.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 36,20
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0018,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0018,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1024
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
18:00984,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -14,33
|Açılış
|: 984,46
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAPLM
|75,90
|31.183.216
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|40.923.410
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|208.598.699
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|97.916.673
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|111.980.557
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.540.105
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.085.005
|% -9,93
|
|BUCIM
|4,20
|312.204.416
|% -8,30
|
|THYAO
|87,55
|7.870.598.090
|% 2,88
|
|SASA
|87,50
|3.538.376.471
|% 6,84
|
|AKBNK
|13,03
|2.539.617.826
|% 0,77
|
|PETKM
|14,67
|2.466.714.299
|% 0,14
|
|ASELS
|31,06
|2.007.191.459
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,16
|1.374.033.815
|% 0,48
|
|YKBNK
|8,36
|1.945.907.579
|% 1,95
|
|ISCTR
|8,23
|1.743.216.045
|% -0,24
|
|ODAS
|8,13
|1.627.739.778
|% 4,36
|
|AKBNK
|13,03
|2.539.617.826
|% 0,77
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5789
|% 0,08
|
|Euro
|18,0846
|18,1243
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,7990
|20,9033
|% 1,22
|
|Frank
|18,4269
|18,5379
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-19,29
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-13,87
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.662
|6.731
|-62,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|0,43
|
Seans Raporu
18:00
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17:59RHEAG
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17:58
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de