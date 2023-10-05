***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 13:31
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde ambalaj üretimi yapacak olan ve 05.09.2023 tarihinde kuruluş detayı ve planlamaları hakkında kamuoyuyla bilgi paylaşılan ambalaj üretim tesisinin üretim için gerekli olan makine, teçhizat ve donanım kurulumu tamamlanmış olup, bugün ambalaj üretimine başlamış bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199898
BIST
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14:278.225
En Düşük
|Değişim
|: -1,29%
|| -107,66
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:2727,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0313
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:2729,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1045
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:271.614,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.614,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|20.500.591
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|340.979.483
|% -9,98
|
|MANAS
|10,98
|167.452.858
|% -8,88
|
|COSMO
|169,40
|55.461.574
|% -8,83
|
|BRKVY
|59,55
|45.100.849
|% -8,67
|
|ALCAR
|1.195,60
|173.495.460
|% -8,17
|
|THYAO
|234,20
|5.146.951.129
|% -1,80
|
|TUPRS
|146,60
|4.027.209.421
|% -0,81
|
|ZOREN
|6,58
|3.620.767.639
|% -6,13
|
|PETKM
|22,00
|3.476.317.723
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.120.570.488
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,58
|3.620.767.639
|% -6,13
|
|EKGYO
|7,91
|2.264.919.831
|% -1,12
|
|YKBNK
|18,07
|3.120.570.488
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.476.317.723
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,27
|201.018.260
|% -1,55
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5407
|27,5646
|% 0,13
|
|Euro
|29,0708
|29,0866
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3442
|33,5114
|% 0,01
|
|Frank
|29,9825
|30,1631
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|0,04
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,02
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.865
|10.959
|-43,00
|
|Yarım
|5.449
|5.496
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,71
|0,08
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-1,28
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, ODAS
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 65 kaybederek (% -1.54 ) 7, 151
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TARKM, BMSTL, IHAAS, DMRGD, SNPAM, BFREN, QNBFB, TETMT, QNBFL
-
14:41
BFREN, UMPAS, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:41
COSMO, AKFYE, ADGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında