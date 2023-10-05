***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde ambalaj üretimi yapacak olan ve 05.09.2023 tarihinde kuruluş detayı ve planlamaları hakkında kamuoyuyla bilgi paylaşılan ambalaj üretim tesisinin üretim için gerekli olan makine, teçhizat ve donanım kurulumu tamamlanmış olup, bugün ambalaj üretimine başlamış bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199898BIST