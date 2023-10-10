***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait Mardin ili Kızıltepe ilçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan bina, makina teçhizat ve demirbaşı ile birlikte üretime hazır Mardin un fabrikasının Kasım ayı içinde üretim faaliyetine geçirilmesi planlanmaktadır. Fabrika üretime geçtiği zaman kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203782BIST