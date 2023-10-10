***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2023 13:16
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Mardin ili Kızıltepe ilçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan bina, makina teçhizat ve demirbaşı ile birlikte üretime hazır Mardin un fabrikasının Kasım ayı içinde üretim faaliyetine geçirilmesi planlanmaktadır. Fabrika üretime geçtiği zaman kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203782
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13:298.383
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|: 27,7950
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler13:27
|YEOTK
|247,50
|370.971.271
|% 10,00
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|KONYA
|7.095,00
|486.132.577
|% 10,00
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|MRSHL
|1.018,80
|187.925.123
|% 10,00
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|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
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|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|SUNTK
|71,85
|32.605.799
|% -2,77
|
|YKSLN
|15,29
|47.454.457
|% -2,74
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|REEDR
|22,78
|355.141.014
|% -2,57
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|ASELS
|42,78
|2.662.371.891
|% -2,51
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|THYAO
|231,80
|3.101.454.681
|% 2,02
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|ASELS
|42,78
|2.662.371.891
|% -2,51
|
|YKBNK
|19,25
|2.365.525.951
|% 3,94
|
|ZOREN
|6,49
|2.358.864.182
|% 5,53
|
|TUPRS
|149,20
|2.324.059.359
|% 0,88
|
|ZOREN
|6,49
|2.358.864.182
|% 5,53
|
|KATMR
|3,19
|708.826.212
|% -0,93
|
|SKBNK
|7,60
|1.511.010.926
|% 9,35
|
|ODAS
|13,66
|2.043.433.843
|% 9,72
|
|EKGYO
|8,32
|1.106.781.756
|% 1,59
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,7247
|27,7303
|% 0,22
|
|Euro
|29,4054
|29,4147
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,9029
|34,0729
|% 0,36
|
|Frank
|30,5092
|30,6930
|% 0,31
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|Riyal
|7,3734
|7,4103
|% 0,18
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,29
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|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|11.472
|11.645
|100,00
|
|Tam
|11.229
|11.316
|-16,00
|
|Yarım
|5.632
|5.675
|-8,00
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|Çeyrek
|2.807
|2.838
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|19,36
|19,39
|-0,11
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|B. Petrol
|88,01
|88,01
|-0,14
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