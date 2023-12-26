***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 15:54
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Kırkgöz mahallesi, 148 ada 8 parselde bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine yapılması planlanan işyerleri kompleksi projesi hakkında Cihan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kat karşılığı sözleşme imzalanma aşamasına gelinmiştir. Kamuoyuna Duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229342
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|MRGYO
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|VANGD
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|THYAO
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|EKGYO
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|433.822.098
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|PETKM
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|1.039.225.796
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|AKBNK
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