***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2023 18:53
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 3.000.000 6.600.000,000 220,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 Nâma
B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 33.500.000 73.700.000,000 220,00000 B Grubu B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 36.500.000 80.300.000,000 220,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 80.300.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.04.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/518 sayılı kararı ile onaylanmış olup 28.04.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-36683 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.
Ön yazı, onaylı tadil metni ve onaylı ihraç belgesi ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 28_04_2023 tarih ve E-29833736-105_01_01_01-36683.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143393
BIST