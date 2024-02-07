***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNEXUS SENTETİK ÇUVAL AMBALAJ TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AMBALAJ İMALATI 1.168.750,00 1.168.750,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKENSARİ UN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ UN İMALATI 35.236.517,88 35.236.517,88 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247765BIST