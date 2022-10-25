***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 18:18
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2022
Karar Sayısı
2022/38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Kurumumuzun 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini. c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve raporun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz Ad/ Soyad Görevi
MUHAMMET NURİ ENSARİ Yönetim Kurulu Başkanı
SADETTİN YAZGÜLÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SÜLEYMAN BAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür
SERDAR NURİ ESER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ ARSLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074142
BIST