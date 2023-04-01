***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Üye Değişikliği sonrasında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki şekildedir. 03.01.2022 tarih 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş Komiteler ve Çalışma Esasları Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) ve TTK m.378 çerçevesinde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Komitelerin Çalışma Esasları ekte pdf olarak verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite: Serdar Nuri ESERKomite Başkanı Tarık CENGİZ Üye Kurumsal Yönetim Komitesi: Serdar Nuri ESERKomite Başkanı Tarık CENGİZ Üye F.Buluç DEMİRELYatırımcı İlişkileri Yöneticisi- Riskin Erken Saptanması Komitesi: Serdar Nuri ESERKomite Başkanı Tarık CENGİZ Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130764BIST