***ENSRI* *IHYAY* *SONME* *PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.11.2023 18:42
***ENSRI******IHYAY******SONME******PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ENSRI, IHYAY, PSDTC, SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ENSRI.E, IHYAY.E, PSDTC.E ve SONME.E payları 10/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216542
BIST
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17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0134
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4263
17:591.794,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 11,34
|Açılış
|: 1.794,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4552
|28,4742
|% 0,08
|
|Euro
|30,4815
|30,5206
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,8070
|34,9816
|% -0,14
|
|Frank
|31,4815
|31,6712
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5656
|7,6035
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|861,88
|863,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,93
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.960,19
|1.960,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BMSTL
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 083 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 85 kaybederek (% -0.33 ) 6, 805
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, SNPAM, ENSRI, BRMEN, SMART, PSDTC, PSDTC, REEDR, KENT, PSDTC
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, MRSHL, KLNMA, VANGD
-
17:58
PSDTC, LRSHO, OBASE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında