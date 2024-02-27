***ENSRI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.02.2024 16:55
***ENSRI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 27.02.2024
İlgili Şirketler ENSRI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammet Nuri Ensari tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252326
BIST
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17:339.213
En Düşük
|Değişim
|: -1,29%
|| -120,85
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3331,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0488
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3333,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:332.038,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,85
|Açılış
|: 2.038,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|EDATA
|33,00
|245.013.993
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|32.269.929
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.683.836
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.132.137
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.230.532
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.520.633
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,76
|33.557.174
|% -9,90
|
|IHYAY
|3,11
|82.063.133
|% -9,86
|
|THYAO
|281,50
|11.166.204.464
|% -1,40
|
|EREGL
|46,98
|10.539.544.502
|% 3,07
|
|MIATK
|80,65
|6.530.766.663
|% 4,60
|
|REEDR
|69,80
|6.311.051.116
|% 4,49
|
|SASA
|39,98
|4.521.319.611
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,45
|1.408.478.676
|% -4,05
|
|EREGL
|46,98
|10.539.544.502
|% 3,07
|
|PSGYO
|7,18
|1.526.118.910
|% -6,14
|
|EKGYO
|11,40
|2.186.544.228
|% -1,98
|
|ISCTR
|11,23
|2.085.275.695
|% -2,04
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1459
|31,1497
|% 0,15
|
|Euro
|33,7921
|33,8009
|% 0,02
|
|Sterlin
|39,3691
|39,5666
|% 0,10
|
|Frank
|35,2663
|35,4787
|% 0,21
|
|Riyal
|8,2802
|8,3217
|% 0,16
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|891,37
|893,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,00
|965,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,75
|2.035,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:46ISCTR
Yüzde -60.89 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 982, 171 adet işlem
-
17:45EDIP
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 594, 659 adet işlem
-
17:44KONTR
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 278.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 091, 408 adet işlem
-
17:43EYGYO
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 505, 107 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, KONTR, ASTOR