***ENSRI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.04.2024 09:13
***ENSRI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.04.2024
İlgili Şirketler ENSRI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammet Nuri Ensari tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273311
BIST
'
10:169.688
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 140,12
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1632,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0825
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1634,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0797
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
10:162.488,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,09
|Açılış
|: 2.488,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:14
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|AKENR
|24,08
|150.639.907
|% 9,75
|
|MAGEN
|19,58
|119.386.910
|% 6,59
|
|YAYLA
|24,66
|22.916.034
|% 6,57
|
|DNISI
|20,84
|17.440.118
|% 6,27
|
|SOKM
|59,90
|209.399.805
|% -4,69
|
|ENSRI
|30,82
|18.694.654
|% -4,29
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|AKYHO
|8,29
|37.236.748
|% -3,83
|
|EUKYO
|27,80
|2.380.817
|% -3,61
|
|THYAO
|301,75
|768.349.091
|% 1,60
|
|YKBNK
|30,60
|652.119.894
|% 2,00
|
|AKBNK
|57,10
|544.544.397
|% 2,24
|
|KOZAL
|25,02
|461.516.026
|% 2,04
|
|ENTRA
|15,02
|438.216.401
|% 1,14
|
|EKGYO
|10,51
|407.222.094
|% -1,78
|
|ISCTR
|12,36
|433.371.555
|% 1,64
|
|ENTRA
|15,02
|438.216.401
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,88
|159.931.003
|% 2,80
|
|YKBNK
|30,60
|652.119.894
|% 2,00
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5291
|32,5312
|% 0,25
|
|Euro
|34,6143
|34,6284
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,4781
|40,6810
|% 0,29
|
|Frank
|35,6340
|35,8126
|% 0,16
|
|Riyal
|8,6578
|8,7012
|% -0,01
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,31
|28,34
|% 0,66
|
|Platin
|951,11
|951,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,17
|1.017,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,79
|89,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.378,36
|2.378,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:14
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10:29AKFYE
Yüzde 5.37 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 476, 703 adet işlem
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10:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 33 artarak (% 1.52 ) 10, 464
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10:28
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10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:28XU100
Endeks 9, 689 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 10, 307.00 milyon TL de