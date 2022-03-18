***ENSRI* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 12:37
***ENSRI******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Halka arzında satışa sunulan paylardan idari sorumluluğu bulunan kişilerden alım yapan yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011343
BIST
12:362.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,09
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:3614,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1009
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:3616,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0611
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:36918,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,44
|Açılış
|: 918,63
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:36
|PENTA
|381,10
|41.453.976
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|AKFGY
|2,75
|83.851.126
|% 8,70
|
|CMBTN
|222,50
|28.646.146
|% 7,85
|
|GZNMI
|29,88
|52.706.931
|% 7,71
|
|PKENT
|354,00
|24.099.740
|% -9,99
|
|GARFA
|12,30
|2.150.105
|% -5,53
|
|ORCAY
|19,78
|115.272.640
|% -4,90
|
|MAALT
|238,90
|9.381.409
|% -3,47
|
|OYLUM
|4,87
|2.828.070
|% -3,18
|
|THYAO
|28,02
|1.512.116.454
|% 0,57
|
|EREGL
|35,96
|968.937.287
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,90
|930.138.713
|% -0,60
|
|PETKM
|8,58
|695.828.927
|% 1,42
|
|SASA
|54,10
|587.268.660
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,58
|410.158.980
|% 3,47
|
|KARSN
|4,41
|415.386.239
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|695.828.927
|% 1,42
|
|KRDMD
|14,90
|930.138.713
|% -0,60
|
|THYAO
|28,02
|1.512.116.454
|% 0,57
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7970
|14,8027
|% 0,69
|
|Euro
|16,3681
|16,3866
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,3776
|19,4747
|% 0,66
|
|Frank
|15,7618
|15,8567
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9321
|3,9518
|% 0,77
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-12,24
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.178
|1,00
|
|Tam
|6.059
|6.213
|2,58
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|1,25
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,04
|