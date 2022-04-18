***EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
18.04.2022 17:19
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Egeplast'ın çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 19.04.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 27.825.600,89, fiili dolaşımdaki pay oranı %49 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021513
BIST
17:262.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,79
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.513
En Düşük
2.491
17:2614,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0216
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
17:2615,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
17:26938,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,60
|Açılış
|: 938,18
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PKENT
|229,90
|36.439.123
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|49.090.291
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.064.564
|% 9,98
|
|DAGHL
|17,54
|6.410.950
|% 9,97
|
|DOAS
|71,95
|143.556.769
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|290.454.823
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,22
|70.455.944
|% -7,42
|
|ITTFH
|1,48
|39.572.776
|% -6,33
|
|GZNMI
|30,10
|12.884.605
|% -5,70
|
|GARAN
|14,33
|3.249.552.827
|% 3,09
|
|ASELS
|28,00
|2.040.897.865
|% 1,67
|
|THYAO
|37,80
|2.013.350.672
|% 0,16
|
|YKBNK
|5,28
|1.966.601.141
|% 1,73
|
|SISE
|17,94
|1.748.392.642
|% 2,99
|
|TSKB
|2,00
|853.983.058
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,28
|1.966.601.141
|% 1,73
|
|VAKBN
|4,31
|1.564.056.579
|% 5,12
|
|SKBNK
|1,20
|432.730.496
|% 1,69
|
|GARAN
|14,33
|3.249.552.827
|% 3,09
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6421
|14,6445
|% 0,08
|
|Euro
|15,8160
|15,8381
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0289
|19,1243
|% -0,14
|
|Frank
|15,4770
|15,5702
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8917
|3,9112
|% 0,03
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,05
|
|Altın Gr.
|938
|939
|9,41
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,16
|
Seans Raporu
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17:39
KUYAS, PEGYO, TSKB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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