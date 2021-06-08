***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 17:06
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941106
BIST
16:571.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:578,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:5710,4940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:57521,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,26
|Açılış
|: 521,67
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,18
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ATATP
|31,94
|22.974.123
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.291.563
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.441.487
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.799.215
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,81
|18.990.990
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|METUR
|20,86
|20.245.602
|% -7,29
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,35
|941.822.908
|% 0,72
|
|KOZAL
|127,20
|829.389.504
|% 1,52
|
|THYAO
|14,31
|769.046.171
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,26
|467.967.598
|% 0,89
|
|SASA
|34,48
|461.987.951
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,26
|467.967.598
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,00
|228.601.171
|% 0,50
|
|GARAN
|8,35
|941.822.908
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,20
|118.344.075
|% 0,84
|
|TSKB
|1,41
|117.550.738
|% 1,44
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6018
|8,6036
|% -0,10
|
|Euro
|10,4886
|10,4940
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1108
|12,1715
|% -0,51
|
|Frank
|9,5501
|9,6076
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-12,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-4,00
|
|Tam
|3.443
|3.530
|-9,98
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|-4,83
|
|Çeyrek
|835
|854
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-0,63
|