***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 14:12
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942367
BIST
14:271.437
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,74
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:278,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1070
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:2710,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1291
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:27514,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,32
|Açılış
|: 514,52
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:25
|MRSHL
|277,20
|3.714.344
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.752.118
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|6,99
|5.744.913
|% 8,71
|
|TKURU
|127,80
|1.504.243
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.106.164
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|862.634.916
|% 3,67
|
|THYAO
|14,45
|770.027.177
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,46
|546.265.341
|% -2,36
|
|GARAN
|8,35
|486.266.182
|% -0,12
|
|GSRAY
|3,80
|352.207.297
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,26
|862.634.916
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,23
|278.404.143
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,80
|352.207.297
|% -4,04
|
|KRDMD
|7,46
|546.265.341
|% -2,36
|
|IHLGM
|1,22
|85.918.891
|% 0,83
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5754
|8,5783
|% 1,29
|
|Euro
|10,3883
|10,3952
|% 1,25
|
|Sterlin
|12,0185
|12,0788
|% 0,90
|
|Frank
|9,4984
|9,5556
|% 1,29
|
|Riyal
|2,2809
|2,2923
|% 1,30
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-1,95
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.384
|3.471
|67,16
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|32,48
|
|Çeyrek
|820
|840
|16,25
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,61
|