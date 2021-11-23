***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:48
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979098
BIST
13:321.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 22,69
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:3212,3497
En Yüksek
|Değişim
|: 8,27%
|| 0,9435
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:3213,9198
En Yüksek
|Değişim
|: 8,56%
|| 1,0973
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:32712,08
En Yüksek
|Değişim
|: 7,51%
|| 49,74
|Açılış
|: 712,08
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:32
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.969.889
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|148.670.158
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.749.897
|% 9,98
|
|TBORG
|19,98
|740.976
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.767.004
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|109.315.367
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,50
|644.380.839
|% -8,51
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,71
|2.251.075.393
|% 4,69
|
|SISE
|11,96
|2.190.982.205
|% 6,69
|
|GARAN
|11,83
|1.835.383.542
|% -0,92
|
|EREGL
|23,06
|1.432.670.665
|% 6,96
|
|THYAO
|18,10
|1.165.352.845
|% 2,67
|
|KRDMD
|8,71
|2.251.075.393
|% 4,69
|
|YKBNK
|3,49
|908.453.609
|% -1,41
|
|ODAS
|1,58
|388.132.206
|% -3,66
|
|SISE
|11,96
|2.190.982.205
|% 6,69
|
|GARAN
|11,83
|1.835.383.542
|% -0,92
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3193
|12,3497
|% 8,27
|
|Euro
|13,8832
|13,9198
|% 8,56
|
|Sterlin
|16,4197
|16,5020
|% 7,81
|
|Frank
|13,1749
|13,2542
|% 8,19
|
|Riyal
|3,2722
|3,2886
|% 7,94
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,59
|
|Altın Gr.
|710
|710
|47,39
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.662
|4.789
|342,19
|
|Yarım
|2.253
|2.316
|165,53
|
|Çeyrek
|1.130
|1.158
|82,76
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,58
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|