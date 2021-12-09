***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 10:00
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982267
BIST
10:472.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 25,96
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.031
En Düşük
2.010
10:4713,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0715
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:4715,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0581
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6109
En Düşük
15,4514
10:47788,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,40
|Açılış
|: 788,24
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
790,62
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:45
|NIBAS
|11,44
|41.383.598
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.857.302
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,45
|958.516.150
|% 5,77
|
|ASELS
|24,40
|563.720.025
|% 2,09
|
|GARAN
|12,03
|536.159.161
|% 0,42
|
|THYAO
|20,60
|507.525.729
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,68
|428.264.932
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,68
|428.264.932
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,56
|261.158.235
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,45
|958.516.150
|% 5,77
|
|PEKGY
|1,08
|58.989.630
|% -5,26
|
|GARAN
|12,03
|536.159.161
|% 0,42
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7502
|13,7609
|% 0,54
|
|Euro
|15,5807
|15,6081
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,1014
|18,1922
|% 0,44
|
|Frank
|14,8654
|14,9550
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6543
|3,6726
|% 0,60
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,56
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,36
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,43
|