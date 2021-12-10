***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 11:46
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982606
BIST
14:132.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,12
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:1313,9232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1360
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:1315,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1007
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:13790,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,07
|Açılış
|: 790,32
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:13
|HEDEF
|5,39
|73.853.105
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.345.020
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.479.382
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|3.625.813.749
|% 2,00
|
|SISE
|15,68
|1.443.323.261
|% 1,82
|
|KRDMD
|10,55
|1.390.327.699
|% 0,48
|
|PETKM
|9,17
|1.338.505.623
|% 2,57
|
|TUPRS
|171,70
|977.003.729
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,54
|544.383.857
|% 0,40
|
|THYAO
|22,44
|3.625.813.749
|% 2,00
|
|PETKM
|9,17
|1.338.505.623
|% 2,57
|
|KRDMD
|10,55
|1.390.327.699
|% 0,48
|
|YKBNK
|3,56
|433.254.150
|% -1,39
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8914
|13,9232
|% 0,99
|
|Euro
|15,6557
|15,6965
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,2628
|18,3544
|% 0,48
|
|Frank
|14,9513
|15,0414
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6890
|3,7075
|% 0,67
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,48
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.171
|5.306
|-15,93
|
|Yarım
|2.499
|2.566
|-7,70
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|-3,86
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,23
|