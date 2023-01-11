***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:49
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099979
BIST
10:444.926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -61,82
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
10:4418,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:4420,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:441.136,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.136,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:44
|SDTTR
|56,65
|3.394.525
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|919.221
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ARMDA
|256,70
|17.098.209
|% 8,54
|
|ULUFA
|7,73
|31.656.717
|% 8,11
|
|GOZDE
|21,06
|119.785.758
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|17.914.450
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|38.300.295
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|11.191.284
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|THYAO
|130,00
|2.543.594.011
|% -0,91
|
|ASELS
|57,05
|1.303.635.420
|% -1,89
|
|EREGL
|37,94
|1.250.109.210
|% 0,21
|
|TUPRS
|476,70
|991.384.074
|% 0,29
|
|KRDMD
|18,12
|930.493.648
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,46
|841.895.339
|% -0,47
|
|KATMR
|2,17
|166.404.849
|% -6,47
|
|YKBNK
|9,48
|580.584.846
|% -0,52
|
|KRDMD
|18,12
|930.493.648
|% -0,11
|
|AKBNK
|16,88
|829.226.172
|% -0,88
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7801
|18,7818
|% 0,04
|
|Euro
|20,1832
|20,1930
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7744
|22,8886
|% 0,13
|
|Frank
|20,3048
|20,4271
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,46
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,63
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.686
|7.750
|15,00
|
|Yarım
|3.733
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,52
|79,52
|-0,58
|