***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2022 17:15
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, 2022 hesap yıllarına ait finansal tabloların denetimi için, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
11.05.2022 ÖDA 2022/12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029337
BIST
17:192.448
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -42,50
|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.501
En Düşük
2.429
17:1915,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 15,4100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
17:1916,2173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1348
|Açılış
|: 16,2500
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,2682
En Düşük
16,0616
17:19910,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,62
|Açılış
|: 910,03
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:17
|HATEK
|21,90
|33.413.119
|% 9,99
|
|ULUUN
|10,38
|74.747.137
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.810.160
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.643.166
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.009.524
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.909.664
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.757.202
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.837.763
|% -9,98
|
|THYAO
|41,94
|2.993.961.142
|% -0,62
|
|SISE
|19,95
|2.967.053.697
|% -0,45
|
|KRDMD
|16,49
|2.201.454.179
|% -0,48
|
|ASELS
|24,02
|1.798.994.312
|% -0,66
|
|SAHOL
|19,98
|1.495.984.220
|% -2,54
|
|EKGYO
|2,70
|692.780.739
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,69
|1.194.230.346
|% -3,30
|
|SISE
|19,95
|2.967.053.697
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,68
|498.655.795
|% -4,17
|
|KRDMD
|16,49
|2.201.454.179
|% -0,48
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3016
|15,3092
|% 0,41
|
|Euro
|16,2023
|16,2231
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,8803
|18,9749
|% 0,72
|
|Frank
|15,3990
|15,4918
|% 0,83
|
|Riyal
|4,0702
|4,0906
|% 0,30
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|11,22
|
|Altın Gr.
|910
|910
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,53
|
Seans Raporu
17:17
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17:32YEOTK
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 58.80 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 462 adet işlem
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17:31XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 34, 814.00 milyon TL de
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17:31AYEN
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 124 adet işlem
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17:28LIDER
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 230 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ARCLK, GARAN