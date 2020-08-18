Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

18.08.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklamalar

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869745


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,58% |  6,26
Açılış :  1.088  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.084
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 29,04 6.026.582 % 10,00  
MAKTK 2,53 90.056.109 % 10,00  
MRGYO 2,09 9.993.185 % 10,00  
RTALB 57,20 666.630.687 % 10,00  
TKURU 80,95 340.880 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3720 7,3810 % -0,04  
Euro 8,7974 8,8211 % 0,74  
Sterlin 9,7362 9,7850 % 1,04  
Frank 8,1346 8,1836 % 0,40  
Riyal 1,9611 1,9709 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.005 2.006 19,97  
Altın Gr. 475 475 4,48  
Cumhuriyet 3.153 3.201 22,00  
Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 28,06 28,10 0,58  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 0,13  
B. Petrol 45,38 45,38 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru